صبري الجندي: رغبة ملاك العقارات في مضاعفة أرباحهم 400% سبب الركود

قال الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن ثقافة المصريين تتجه إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بـ«مخزن القيمة»، مشيرًا إلى أن السكن والذهب يمثلان مخزن القيمة عند كل المصريين: «هناخد وقت شوية لحد الناس ما تعتاد على إن المطلوب أقل من المعروض وبالتالي سيضطر من لديه عمارة عاملها مخزن قيمة ومحوشها يتنازل ويخفض الأسعار وتدور الحياة».

وأضاف «الجندي» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC: «البناء العشوائي والبناء غير المخطط والبناء دون ترخيص والارتفاعات غير المبررة تسببت في وجود كم هائل من الوحدات السكنية لا تلبي طلبات المواطنين، ورغم وجود وحدات سكنية كثيرة إلا أن هناك ركود في سوق العقارات بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المتر والوحدة السكنية».

الركود واستمرار انخفاض الأسعار

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: «لدينا نقيضان، ركود ومع ذلك الأسعار لا تنخفض، بل إنها مبالغ فيها، لأن كل فرد يحاول أن يربح 400% من قيمة المبنى الذي أنشأه، وبالتالي فإن الركود لا يتوقف في العشوائيات والمنتجعات والأحياء الراقية، هناك وحدات كثيرة موجودة دون سكان ودون داعٍ، لذلك تدخل الدولة لإحداث نوع من التوازن في سوق العقارات».

توفير كل متطلبات الحياة

وأشار، إلى أن الدولة تعمل على توفير كل متطلبات الحياة، الذي يعتبر المسكن من أهمها، حيث قامت ببناء وحدات سكنية وفقا لمتطلبات المواطنين من حيث المساحات والسلامة الإنشائية والتصميم والشكل والخدمات التي تقدمها في إسكانها مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والنوادي الصحية والمساجد والكنائس.