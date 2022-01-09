خيري رمضان: الإعلاميون في شرم الشيخ انهاروا عقب علمهم بوفاة الإبراشي

نعى الإعلامي خيري رمضان، الإعلامي القدير الراحل وائل الإبراشي، الذي وافته المنية منذ ساعات عن عمر ناهز الـ58 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وقال إن الراحل كان من أنقى وأطيب الإعلاميين، ولم يكن مجرد زميل بل كان صديقًا لكل الإعلاميين، مؤكدًا على أن بعثة الإعلاميين الموجودين في منتدى شباب العالم الآن، في حالة حزن شديدة على وفاة «الإبراشي».

الإعلاميين في حالة حزن بسبب عدم قدرتهم في السير في جنازته غدًا

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن الإعلاميين في حالة حزن شديدة بسبب عدم قدرتهم على السير في جنازته غدًا، كون عددا كبير منهم في مدينة شرم الشيخ من أجل حضور منتدى شباب العالم، مؤكدًا على أن حضور منتدى شباب العالم يُعد مهمة وطنية بل ومسؤولية، «المسألة صعبة علينا جدًا، بأن لا نكون قادرين على وداع زميل العمر كله، بعد أن انتظرنا عودته كثيرًا»، موضحًا أن الإبراشي «لف العالم أجمع من أجل البحث عن الحقيقة»، مؤكدًا على أنهم فوجئوا بخبر وفاته عقب هبوط الطائرة التي تقلهم في مطار شرم الشيخ.

يوسف الحسيني و نشأت الديهي انهاروا من البكاء

وأوضح الإعلامي خيري رمضان، أن عددًا كبيرًا من الإعلاميين انهاروا من البكاء، إذ أن الإعلامي يوسف الحسيني الذي يقدم برنامج «التاسعة» بدلًا من الراحل وائل الإبراشي انهار بالبكاء وأيضًا الإعلامي نشأت الديهي: «وائل الإبراشي لم يكن مجرد زميل ولكنه كان صديقًا لكل الإعلاميين»، مؤكدًا على أن الراحل كان معهم في آخر مؤتمر في شرم الشيخ: «كل ما يقابلنا كان يقولنا ضيعتنا يا خيري، إدى شكل مختلف لبرنامج العاشرة مساءًا، وعمل فيه نجاحات عديدة في كل محطات حياته».

خالص التعازي لأسرة الراحل

وتابع: «وائل الإبراشي لما راح التليفزيون المصري كان إضافة كبيرة جدًا وكنا بنتكلم من فترة ومش قادر استوعب، تعازينا لأسرته وبنته الجميلة ولكل زملاء المهنة في وفاته».