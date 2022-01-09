ناجي قمحة عن الإبراشي: من الصحفيين اللي جابوها من تحت.. ربنا يرحمه

تقدم الخبير السياسي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير جريدة السياسة الدولية، بخالص التعازي والموساة لأسرة الإعلامي القدير وائل الإبراشي، إذ قال «فقدنا صحفيا نابغا، ولديه تاريخ عظيم ومشرف، اختلفنا كثيرًا معه، ولكنه كان وطنيًا إلى أبعد حد»، موضحًا أن الإبراشي كان مؤمنًا بهذا الوطن، وقدم كل ما يملك في الدفاع عن هذا الوطن، «ده من الصحفيين اللي جابوها من تحت»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي محمد شردي، على قناة «الحياة».

الإبراشي لم يتراجع لحظة عن أفكاره وعن القضايا التي كان يراها حقًا

وأضاف «قمحة»، أن الله عز وجل رحم العزيز وائل الإبراشي من الآلام، فكورونا المستجد «كوفيد 19» يُعد فيروسا قاتلا، وما زال يعصف بالأرواح، ويجب على الجميع الحرص على صحتهم وصحة أسرهم والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، موضحًا أن الإبراشي لم يتراجع لحظة عن أفكاره وعن القضايا التي كان يراها حقًا، ولم يخجل عن الإعلان عن كل أفكاره، وهذا شيء يحسب لكل صحفي شريف.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجاح لفلسفة سياسية كبيرة

وفي سياق آخر، أشار رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجاح لفلسفة سياسية كبيرة عبر استراتيجية منتظمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن الرئيس السيسي رأى أنه لا بد من انخراط سريع للشباب بعد فترة من عدم الوعي، لافتاً إلى أن إعلان عام للشباب كان بداية هذا الانخراط، كما أن الشباب قدموا عبر ورش العمل العديدة في منتدى شباب العالم نماذج عن نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا.