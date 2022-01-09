منى الشاذلي تنعى الإبراشي: صديق عزيز صاحب تجربة صحفية وتلفزيونية كبيرة

نعت الإعلامية منى الشاذلي، زميلها الراحل الإعلامي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت الشاذلي، صورة للإعلامي الراحل، وكتبت معلقةً عليها: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، بمنتهى الحزن والأسى أودع الصديق والزميل العزيز والصحفي الكبير وائل الإبراشي».

وأضافت: «وائل الإبراشي صاحب التجربة الصحفية والتليفزيونية الكبيرة، واحد من أهم نجوم الصحافة والإعلام، وداعا يا وائل، إنا لله وإنا إليه راجعون».

معاناة مع المرض

وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالوباء القاتل، أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.

وكان الإبراشي، متواجدا في المستشفى منذ قرابة 8 أشهر، وأن أمنيته الأخيرة كانت العودة للشاشة مرة أخرى، لكن حالته الصحية كانت «صعبة جداً».

نعي «المتحدة» لـ الإبراشي

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي والذي توفي منذ قليل بعد صراع مع وباء كورونا امتد لأكثر من عام، وأدى لإصابته بتليف في الرئة انتهى بوفاته. ‎

وتقدمت «المتحدة» والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقبل شهر مضى، ترك وائل الإبراشي رسالته الأخيرة لجمهوره من خلال «الوطن»، وقال الإعلامي إنه بصحة جيدة، بعدما تداولت أنباء آنذاك عن تدهور حالته الصحية، ليطمئن جمهوره عليه بعد الشائعات التي طاردت اسمه.