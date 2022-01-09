أسرة القناة الأولى تنعى وائل الإبراشي.. وإعلاميون: خسارة كبيرة

نعت أسرة القناة الأولى ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي توفي عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع مع وباء كورونا.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، يقدم برنامج التاسعة، على القناة الأولى، قبل أن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، حيث عانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالوباء القاتل، أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.

دينا عبدالكريم

من جهتها، نعت الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، وائل الإبراشي، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ننعى بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامى القدير وائل الإبراشي، خسارة كبيرة للإعلام المصري وكنا نأمل عودتك حتى آخر لحظة، البقاء لله».

حسام الدين حسين

كما نعى الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، ومقدم برامج سابق في القناة الأولى، الإعلامي الراحل، وكتب معلقا على رحيله: «رحيل رمز من رموز الإعلام العربي والمصري».

ونشرت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، صورة الإعلامي الراحل، وكتبت معلقة عليها: «لا إله إلا الله، الله يرحمه».