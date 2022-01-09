عمرو دياب وتامر حسني وكارول سماحة ينعون وائل الإبراشي

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

عمرو دياب: خالص عزائي لأسرة وائل الإبراشي

غرد عمرو دياب، عبر موقع «تويتر» وقال: «خالص عزائي لوفاة الإعلامي الكبير وائل الابراشي، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان».

وقال وليد توفيق: «أحزنني جدًا خبر وفاة صديقي الإعلامي المصري المثقف والمحترم والطيب وائل الإبراشي.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.. أحر التعازي لعائلته ومحبيه».

وقال صابر الرباعي «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على الإعلامي الكبير وائل الابراشي.. تعازي لكل محبينه وأهله».

مي كساب: خبر حزين كان عندي أمل يقوم

ونعت مي كساب الراحل، وكتبت: «خبر حزين كان عندي أمل كبير يقوم منها إنا لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويصبر قلوبنا علي فراقه كان راجل محترم مثقف صادق خالص التعازي لأسرته الكريمه».

في حين علقت الفنانة كارول سماحة بقولها: «تفاجئت وحزنت على خبر وفاة الإعلامي المصري القدير وائل الإبراشي.. الله يرحمه ويصبر عائلته».

تامر حسني: دعواتكم لوائل الابراشي

وغرد تامر حسني وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. نسألكم الدعاء والفاتحة للإعلامي وائل الإبراشي».

وغردت كارمن سليمان قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في الإعلامي الكبير وائل الإبراشي».