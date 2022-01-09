منسق ائتلاف الأحزاب السياسية ينعى وائل الإبراشي: صاحب بصمة

نعى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذى رحل اليوم، متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.

وقال الشهابي إن «الإبراشي، رحمه الله، كان صاحب بصمة صحفية وإعلامية بارزة ونقل التحقيقات الصحفية المكتوبة إلى الشاشة الصغيرة لتميز برنامجه التليفزيوني المتابع من ملايين المصريين والعرب».

رئيس «الجيل»: الإبراشي نجح في تكوين رأي عام حول القضايا الجماهيرية

وتابع رئيس الحزب: «نجح الإبراشي في مرات كثيرة، في تكوين رأي عام حول القضايا العامة والمشاكل الجماهيرية يساعد على حلها وكان دائما رحمه صاحب رأى مؤثراً فى الرأى العام».

واختتم: «نسأل الله العفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».