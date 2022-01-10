18 إجراء لتمكين النساء في المحليات.. مبادرات ضد العنف وفرص متكافئة

اتخذت وزارة التنمية المحلية خطوات عدّة لدعم المرأة وتمكينها داخل المحليات، تماشيا مع رؤية مصر 2030، رغم صعوبة عمل الوحدات المحلية والعمل الميداني، والتواصل مع المواطنين في عدد كبير من الملفات.

ومن بين الإجراءات التي أقرّتها وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة، وفق تقرير أعدته الوزارة، أطلعت الوطن على نسخة منه، ما يلي:

- إطلاق مبادرة «معا ضد العنف» بجميع محافظات مصر، لمواجهة العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة، خاصة ذوي الإعاقة.

- إنشاء وحدات تكافؤ فرص داخل المحافظات لتوعية المرأة العاملة داخل الإدارة المحلية بحقوقها.

- تأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات.

- دعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديا من خلال توفير الدعم المادي وقروض ميسرة لإنشاء المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتهن.

- تفعيلا لتكافؤ الفرص بلغت نسبة القيادات النسائية في الوزارة 45%، ونسبة القيادات النسائية في الإدارة المحلية بالمحافظات 24%.

مناصب قيادية

- تولت المرأة داخل المحليات أعلى المناصب، «محافظ، نائب محافظ، سكرتير مساعد، ورئيس حي ومدينة».

- النص على 25% نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية وفق قانون المحليات الجديد.

- إطلاق برنامج «رائدات العمل التنفيذي في المحليات» لبناء قدرات العاملات بالمحافظات لشغل مناصب قيادية.

- إطلاق مبادرة «أنتِ منتجة» للتدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية.

دعم ثقافة العمل الحر

- تثقيف السيدات والفتيات من خلال ندوات بعنوان «كيف تبدأ مشروعك، مشروعك ناجح، واعرف قدراتك» لنشر ثقافة العمل الحر، بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية و«مشروعك».

- تنظيم ورش تدريبية للسيدات عن الخياطة، السجاد، المشغولات، والملابس.

- توفير قروض لـ5611 حالة من السيدات بالمحافظات لإقامة مشاريعهن.

- تنظيم 159 معرضا لتسويق منتجات السيدات في عدّة محافظات، بين معرض دائم ومتنقل.

وحدات تكافؤ الفرص

- إطلاق مبادرة «يوم في قرية» للتعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التي تقدمها الوحدات للسيدات العاملات.

- حصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها.

- محو الأمية الرقمية لـ838 سيدة عاملة بالمحليات.

- التنسيق مع الصحة لتفعيل الحملات القومية، منها «صحة المرأة، فيروس سي، و100 مليون صحة».

- المشاركة في مبادرة «مصرية بلا أمية» والتي نجحت في محو أمية 18785 سيدة.