وزير التنمية المحلية يحيل رئيس مدينة الخانكة للتحقيق بسبب القمامة

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لشكاوى المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على سرعة حلها وإزالة أي مخالفات بصورة فورية، قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بجولة لمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة لمتابعة أعمال إزالة تراكمات للقمامة ومخلفات الهدم وردش المباني الموجودة بالقرب من محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، شارك في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وجاءت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بعد تلقي وزارة التنمية المحلية لشكوي من أحد المواطنين عن وجود تجمعات كبيرة من القمامة ومخلفات الهدم أمام محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

واستجاب اللواء محمود شعراوي وقام بالتوجه إلي موقع الشكوي يرافقه محافظ القليوبية لمتابعة الموقف علي الطبيعة حيث تبين وجود أكثر من ٨٠ ألف طن تراكمات من القمامة ومخلفات الهدم والبناء ، ووجه وزير التنمية المحلية ، الدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة بالتواصل مع الهيئة العربية للتصنيع لمساعدة ودعم المحافظة في سرعة رفع وإزالة التراكمات الموجودة .

وقرر وزير التنمية المحلية ، إحالة رئيس مجلس مدينة الخانكة للتحقيق بسبب تدني مستوي النظافة بالمدينة ووجود تراكمات كميات كبيرة من القمامة والمخلفات في عدة مناطق وزيادة شكاوي المواطنين والسماح للسيارات بإلقاء المخلفات مما يتسبب في وجود مقالب عشوائية جديدة للمخلفات .

كما وجه وزير التنمية المحلية بقيام المحافظة بالتنسيق مع جهة الولاية صاحبة الأرض في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي وتسليم الارض والشارع لجهة الولاية للحفاظ عليها وعدم السماح بإلقاء مخلفات بها مرة آخري بعد رفع وإزالة المخلفات والقمامة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان لتركيب كاميرات مراقبة لضبط أي سيارة تلقي مخلفات هدم وبناء وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، مشيراً الي انه سيتم كذلك عمل رفع مساحي لقطعة أرض خلف محطة الجبل الاصفر بجوار مجمع مدارس المناهل وتحديد جهة الولاية المالكة للارض والتأكد ما اذا كانت الأرض تتبع المحافظة أو محطة الجبل الأصفر واستغلال تلك الأرض وعمل سور شجري عليها.

وقال اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعي بالنهوض بمستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية والعمل على حل مشاكل المواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان علي ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولًا بأول وتفعيل وحدات المتابعة لرصد اي مخالفات جديدة .

وقال محافظ القليوبية أنه إصدار توجيهات إلى العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة للعمل على سرعة رفع تلك التراكمات وتم الاستعانة بحوالي 15 سيارة قلاب سعة 50 طن و20 طن وعدد 5 لودر و تم البدء في رفع 7 آلاف طن وجاري استكمال رفع باقي المخلفات والقمامة .

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك من خلال مشاركتها في عمل حملات تستهدف التوعية من خلال عقد ندوات للمواطنين تحثهم على تغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة، مشيراً إلى ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابي لدى النشء من أبنائنا وطلاب المدارس.

وفي السياق ذاته التقى وزير التنمية المحلية مع عدد من عمال شركة انفيروماستر بمنطقة مدينة السلام ، حيث تابع الوزير سير العمل خاصة ان الشركة تتولى أعمال النظافة وجمع المخلفات بأحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة ، كما اطمأن عَلِي تنفيذ خطط التشغيل للمنظومة .