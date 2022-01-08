التنمية المحلية: حركة المحليات تصدر الشهر المقبل لضخ دماء جديدة

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن حركة المحليات سيتم إعلانها الشهر المقبل لضخ دماء جديدة بين قيادات المحليات ورؤساء الأحياء، وحاليا يتم التدريب لمدة أسبوعين لـ60 مرشحا لشغل وظائف قيادية بعد اجتيازهم كل الاختبارات التي تمت طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية تتخللها محاضرات وورش عمل.

دورات تدريبية للمرشحين

وأوضح لـ«الوطن» أن الدورات التدريبية تهدف إلى الإلمام بالعمل المحلي والملفات الخاصة بالوحدات المحلية والتعامل مع المواطنين وتطوير الأداء وتحسين الموارد وتقديم خدمة أفضل للمواطن، مؤكدا على أنه في منتصف يناير الجاري سيتم تنظيم دورة تدريبية للمرشحين لشغل وظائف قيادية بالمحليات على مدار أسبوعين بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ومع دخول شهر فبرايرالمقبل سيتم إصدارحركة محليات لتجديد الدماء بعناصر جديدة ودفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، والتصدي للمشكلات وحلها واقتراحات التطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

مد باب التقديم لمسابقة القيادات

كما تشهد وزارة التنمية المحلية حاليا مد باب التقديم لمسابقة القيادات المحلية 59 وظيفة شاغرة، والتأكيد على ان اختيار قيادات المحليات يخضع لاختبارات وكل ما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والقانونية وعلى كل من يرغب التقدم استيفاء النموذج المخصص لذلك متضمن بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة.

كما تشهد وزارة التنمية المحلية تنظيم دورة قادة المستقبل لنحو 60 عنصرا من أبناء المحليات داخل مركز سقارة، وذلك لتكوين صف ثان من القيادات، والدفع بالعناصر المتميزة في المناصب القيادية بالأحياء والمدن للاستفادة منهم في تطوير أداء المحليات وضخ دماء وعناصر جديدة في صفوف المحليات وتشجيع ودعم العنصر الشبابي والمرأة من المتميزين بمختلف المحافظات، فالمرأة لها نصيب كبير في المناصب القيادية في عمل المحليات.