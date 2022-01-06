وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال شعراوي في نص البرقية التي بعثها إلي البابا تواضروس: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم وجموع الشعب المصري بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار».

وزير التنمية المحلية يتقدم بالتهنئة للعاملين بديوان الوزارة

كما تقدم وزير التنمية المحلية، بخالص التهنئة إلى الأخوة المسيحيين العاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية والقطاعات التابعة لها، وجميع العاملين بدواوين عموم المحافظات والإدارة المحلية، وذلك بمناسبة حلول «عيد الميلاد المجيد» أعاده الله عليكم جميعاً، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.