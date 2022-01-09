الطبيب المعالج لـ وائل الإبراشي: كورونا تسبب في تليف 60% من رئته

قدم الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، وطبيب الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، خالص التعازي لأسرة الراحل، قائلًا: «البقاء لله، وائل كان راجل محترم جدا، دخل المستشفى يوم 28 ديسمبر 2020 بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وكان يعاني من تليف في الرئة، واستمر في مستشفى زايد التخصصي لمدة 3 شهور، وكانت الأمور تتحسن معه نوعًا ما، لكن حدث تليف في الرئة بنسبة كبيرة».

وائل الإبراشي دخل المستشفى يوم 28 ديسمبر 2020

وأضاف «عبد الحميد»، خلال بث مباشر له في جريدة «الوطن»، مع الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير الوطن: «وائل الإبراشي خرج من المستشفى على أكسجين، نسبة التليف 60% من الرئة، أي أن 60 % من الرئة لا تعمل، وكان موضوع على جهاز الأكسجين، وخرج من المستشفى يوم 28 مارس الماضي، وكانت حالته تتحسن، وكان سيستمر على الأكسجين، وتم طمأنته بأن التليفات على الرئة نتيجة إصابته بكورونا ستزول بعد فترة بشكل تدريجي».

الإبراشي خرج من المستشفى يوم 28 مارس الماضي

وتابع: «تم طمأنة الإعلامي الراحل بأن الـ 40% من الرئة التي تعمل ستزيد كفاءتها، والله هو كانت المتابعة في البيت عن طريق المدام بتاعته، كانت تطمئنا عليه كل أسبوع مرة، والأمور كانت كويسة، اتفاجئت النهارده أنه حصله وفاة، وللأسف حالته النفسية مكنتش حلوة في فترة إصابته بسبب الشائعات على السوشيال ميديا حول وفاته، وطلع معايا لايف من هاتفه الخاص وأتكلم مع الناس عشان يطمئنوا على صحته، شائعات وفاته كانت تؤثر على حالته النفسية».