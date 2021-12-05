زوجة يوسف الشريف: «فخورة بمشاركة زوجي في الحفل السنوي لقادرون باختلاف»

شارك الفنان يوسف الشرف خلال احتفالية «قادرون باختلاف» لتكريم ذوي الهمم المقامة حاليًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

إنجي علاء تعبر عن سعادتها بمشاركة يوسف الشريف في «قادرون باختلاف»

وعبرت السيناريست إنجي علاء، عن سعادتها بظهور زوجها خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، ونشرت فيديو من الاحتفالية، وعلقت عليه قائلة: «سعدت وتشرفت بمشاركة زوجي الفنان يوسف الشريف في الحفل السنوي لقادرون باختلاف برئاسة وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخورة بالدور الذي تقدمه الدولة من دعم لهم وتعزيز لمشاركتهم الاجتماعية، شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للقادرون باختلاف تحيا مصر».

سعدت وتشرفت بمشاركة زوجي الفنان يوسف الشريف في الحفل السنوي لقادرون بإختلاف برئاسةوحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخورة بالدور الذي تقدمه الدولة من دعم لهم وتعزيز لمشاركتهم الإجتماعية..شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للقادرون بإختلافتحيا مصر@ElSherif pic.twitter.com/njL1kTWo77 — Engy Alaa (@engyalaa) December 5, 2021

وأعلن الفنان يوسف الشريف خلال ظهوره تقديم تسجيل صوتي لحلقة ملحمة البرث، أبرز حلقات مسلسل الاختيار، التي قدم قصص بطولية لأبطال الجيش المصري.

يوسف الشريف يعبر عن سعادته بدوره في «الصياد»

وعبر الفنان يوسف الشريف عن سعادته البالغة بدوره في مسلسل الصياد حيث جسد شخصية فاقد للبصر، وقال خلال الاحتفالية: «كنت محظوظ جدا بدور فاقد للبصر في مسلسل الصياد، وإني أقدر ألعب الدور بالشكل اللي شوفتوه في المسلسل دا بمساعدة بعض الأشخاص من ذوي الهمم».

واستكمل يوسف الشريف حديثه: «بس فضلت أفكر هل يا ترى الناس اللي ساعدتني أجسد الدور حلو كدا قدروا يتابعوا المسلسل ولا لا، يا ترى كام حد مقدرش يتابع معانا الأعمال الدرامية اللي بنعملها لحد ما ظهر «الوصف الصوتي» للأعمال الفنية مثل مسلسل الاختيار».

عمر خيرت يشارك في «قادرون باختلاف»

كما شارك الموسيقار الكبير عمر خيرت في عزف بعض المقطوعات الموسيقية منها «خلي بالك من عقلك»، مع شباب من ذوي الهمم، وقام الرئيس السيسي بالترحيب به.