أيمن عبد المجيد يكشف موعد ومكان عزاء وائل الإبراشي.. الجنازة ظهر اليوم

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، أنه بناءً على تواصل مع «حسن» نجل شقيق الإعلامي وائل الإبراشي، ستقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل، عقب صلاة الظهر بمسجد الشيخ سالم بمدينة شربين في محافظة الدقهلية، إذ يوارى الثرى في مقابر العائلة.

لم تستقر الأسرة على موعد ومكان إقامة العزاء بالقاهرة

وأضاف «عبد المجيد»، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يُقام العزاء بمسقط الزميل الغالي غدًا إن شاء الله، ولم تستقر الأسرة على موعد ومكان إقامة العزاء بالقاهرة، الموعد المبدئي 14 أو 15 يناير».

وفاة وائل الإبراشي

وعانى «الإبراشي» من تليُّف في الرئة، إثر إصابته بالوباء منذ عدة أشهر، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.