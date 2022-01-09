شهيرة ناعية وائل الإبراشي: إنسان بشوش وجميل.. «كان دايما يدينا الأمل»

قدمت الفنانة شهيرة، خالص التعازي في وفاة الإعلامي القدير الراحل وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز الـ 58 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكرت أن نبأ وفاة الإبراشي كان بالنسبة لها وبالنسبة لكل محبيه صدمة بكل المقاييس، «إحنا كنا منتظرين عودته زي ما وعدنا، كان دايما يقول أنا هرجع، وكان بيدينا الأمل دائما، وكان بيقول فاضل شوية في العلاج وهرجع بإذن الله، بس ميغلاش على ربنا اللي خلقه».

وائل الإبراشي ذو طلة مميزة وله خبطات جامدة جدًا

وأضافت «شهيرة»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عبر تقنية البث المباشر، «بالنسبة لنا صدمة بكل المقاييس، فقدنا إعلامي كبير ليه برامج كتير ناجحة، وائل الإبراشي ذو طلة مميزة، وله خبطات جامدة جدًا»، موضحة أن الإبراشي عندما استضافها في برنامج «العاشرة مساءً» الذي كان يذاع على قناة «دريم» ظل الحوار بينهما ممتدا حتى الساعة الثالثة فجرًا، «وائل حد مميز جدًا، وإعلامي كبير، وصحفي قدير، ياما كان ليه خبطات صحفية من قبل ما يكون مذيع في التليفزيون».

الإبراشي كان شخصية مميزة للغاية

وأوضحت الفنانة شهيرة، أن الإبراشي كان شخصية مميزة للغاية، ووفاته خسارة كبيرة جدًا جدًا كإعلامي وبنى آدم جميل، «كان إنسان جميل وبشوش ولطيف، وصاحب صاحبه، كل حاجة فيه كانت جميلة والله، ربنا يرحمه برحمته، ما علينا الآن غير الدعاء، ربنا يرحمه برحمته الواسعة، ويرزقه الجنة ونعيمها، ويجعل قبرة روضة من رياض الجنة، وريحان، وتبقى الليلة دي من أجمل لياليه».