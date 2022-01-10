قصواء الخلالي تنعى وائل الإبراشي: الوطني أحد سادات منطق السهل الممتنع

نعت الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر فضائية «cbc» الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت صورة لها مع «الإبراشي»، ونعته بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «رحل وائل الإبراشي الصحفي والاستقصائي، وصاحب العلامة الشهيرة المسجلة باسمه جماهيريًا وإعلاميًا وإعلانيًا؛ مهما كان التنظير».

أحد أذكى الإعلاميين المصريين

وأضافت: «رحل الأستاذ وائل.. أحد أذكى الإعلاميين المصريين ومن الأكثر ثقلًا بين الصحفيين الحقيقيين، وصاحب النجاحات المزدوجة الصاخبة في الجانبين».

وتابعت: «رحل الإبراشي المصري، الوطني، ابن الدولة، ورجل الدولة»، مضيفة: «رحل الإنسان الطيب، صاحب اليد النظيفة، والقدرات غير النمطية، وخفة الظل الذكية، وصانع البهجة في حضوره وغيابه».

أحد سادات السهل الممتنع

واستطردت: «رحل أحد سادات منطق السهل الممتنع»، مختتمة: «رحل الطيب المهذب حسن السمعة والسيرة، ولا نملك إلا الدعاء أن يتقبله الله بلطفه وعطفه ومغفرته، وأن يلحقنا به على الخير ويلهم أهله ومحبيه الصبر».

وغيّب الموت الكاتب الصحفي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 سنة في أحد المستشفيات الخاصة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أصيب بها في ديسمبر عام 2020، وظل يعاني من أثارها حيث أثرت على الرئة حتى اعلان وفاته مساء يوم 9 يناير من عام 2022، بعد مسيرة طويلة في الصحافة والإعلام خاض خلالها تجارب صحفية متنوعة وقدم عددا من البرامج أشهرها الحقيقة والعاشرة مساء وكل يوم والتاسعة.