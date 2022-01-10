رحيل 5 مشاهير في بداية 2022 آخرهم وائل الإبراشي.. «مكملناش 10 أيام»

شهد عام 2022 بداية حزينة على المشاهير، ففي أول أيامها رحل الصحفي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، ومن بعده كانت وفاة الفنانة والممثلة القديرة مها أبو عوف، ثم الفنان أحمد الحجار، وأيضًا وفاة المستشارة تهاني الجبالي، وآخر أخبارها الحزينة كانت صدمة وفاة الصحفي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي توفته المنية مساء يوم 9 يناير لعام 2022.

وفاة الإعلامي إبراهيم حجازي

بدأ العام برحيل إبراهيم حجازي الذي توفي بعد صراعه مع المرض، والذي كان يحظى بشعبية كبيرة وعلاقات مرموقة وطيبة في الوسطين الإعلامي والرياضي، وتخرج الكاتب الكبير في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم لعام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام في عام 1975، ثم فاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة لعام 1985، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عامًا.

وفاة الفنانة مها أبو عوف

توفيت مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراعها مع مرض السرطان، إذ أصيبت بالتهاب رئوي حاد، ونقلت بسببه للعناية المركزة لتفارق الحياة، والجدير بالذكر بأن آخر ظهور للفنانة الراحلة كان عبر مسلسل «الحرير المخملي» بمشاركة حسين فهمي وداليا مصطفى وهالة فاخر وسامي مغاوري.

وفاة الفنان أحمد الحجار

رحل المطرب أحمد الحجار منذ أيام عن عالمنا وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، والجدير بالذكر بأن أحمد الحجار من مواليد سبتمبر 1956، وقدم العديد من الأعمال الفنية الكبيرة خلال مسيرته الفنية، سواء أغانٍ أو أعمال درامية منها «خيوط الشمس» و«رصاصة في القلب».

وفاة المستشارة تهاني الجبالي

توفيت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك عن عمر يناهز 71 عامًا، وتعتبر أول امرأة مصرية تجلس على منصة القضاء.

وفاة الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي

وآخرها صدمات 2022 كانت وفاة الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي، إثر إصابته بتليفات في الرئتين، وهي توابع إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أُصيب «الإبراشي» بكورونا منذ ديسمبر عام 2020 حتى وافته المنية مساء يوم 9 يناير من عام 2022.