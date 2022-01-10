الوطنية للتدريب: تخصيص مساحة كبيرة لـ«حياة كريمة» في منتدى شباب العالم

علقت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن منتدى شباب العالم استطاع تثبيت أقدامه والحصول على المكانة التي يستحقها عالميًا، لافتة إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت منتدى شباب العالم بعدما شاهدت جديته ونتائج حوارات شبابه وأنه منصة فاعلة مستديمة لشباب العالم.

وأوضحت خلال لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، على هامش التحضير لانطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، عبر قناة «إكسترا نيوز» أن إيمان الشباب بالفكرة والشغف سبب نجاح المنتدى، مشددة على أن التجارب الوطنية المحلية ترتقي للمستوى الدولي الذي تستحق مشاركته مع العالم.

اإراد مساحة لحياة كريمة في منتدى شباب العالم

وأشارت إلى أنهم أفردوا جزء كبيرا من المنتدى لمبادرة «حياة كريمة» لأنها تهم نصف الشعب المصري تقريبا، من خلال تغيير حياتهم في مبادرة جريئة لم يجرؤ من سبق من الحكام على خوضها، وأصبحت تجربة رائدة في العالم أجمع.

وعن عقد المنتدى تزامنا مع جائحة كورونا، أكدت رشا راغب أن مصر دولة واعية واتخذت إجراءات وقائية واحترازية كاملة، وأنها ليست الدولة الأولى التي تعقد فعاليات عالمية مع الجائحة مع تقديم معايير الأمان ومحاذير السفر، مشيرة إلى أنه تقدم نصف مليون شاب لحضور المنتدى.

الطاهري يستعرض سوار المسحة

بينما استعرض الاعلامي أحمد الطاهري سوارا وضع في يده بعد إجراء مسحة له، لافتًا إلى أن هذا السوار يوضع في يد الشخص بعد عمل مسحة له ليتمكن من الحركة بحرية في منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن بعض الإعلاميين اكتشفوا إصابتهم بفيروس كورونا وتمت إعادتهم من مطار القاهرة قبل الوصول لشرم الشيخ.