جولة لوزير الداخلية في شرم الشيخ لمتابعة خطة تأمين منتدى شباب العالم

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، حيث تفقد خلالها عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، ووجه خلال الجولة باتخاذ جميع التدابير التأمينية اللازمة.

الوزير يجتمع بمساعديه للاطلاع على خطة تأمين المنتدى

وعقد الوزير اجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة، والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 10 حتى 13 الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وجدي يطلع على إجراءات وبنود خطة التأمين

واطلع «وجدي»، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى، وجاهزية القوات، مشددا على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.