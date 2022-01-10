حقيقة إصابة الفنان يوسف الشريف بفيروس كورونا بعد زوجته

ترددت أنباء عن إصابة الفنان يوسف الشريف، بفيروس كورونا، بعد إصابة زوجته الكاتبة إنجي علاء، بالفيروس، ونفت الأخيرة ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة زوجها بالفيروس، مؤكدة أنّ ما يتردد عارِ تمامًا من الصحة، لافتة إلى أنها تخضع للعزل المنزلي، بعدما تأكدت من إيجابية المسحة، وأضافت قائلة: «يوسف كويس الحمد لله وأنا معزولة عنه».

وكشفت إنجي علاء، لـ«الوطن»، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «التحاليل بتاعتي سيئة للأسف، دعواتكم بالشفاء إنّ شاء الله».

إنجي علاء: الموضوع صعب قوي

وكانت الكاتبة إنجي علاء، كشفت إصابتها بفيروس كورونا، أمس الأحد، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا، ياريت أي حد تعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل.. ربنا يحفظكم جميعًا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير».

وتابعت إنجي علاء، قائلة: «rapid test في الأول طلع سلبي والـpcr وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي فمحدش يعتمد على الـrapid test وربنا يشفي كل مريض».

إنجي علاء ويوسف الشريف في «كوفيد 25»

يُذكر أنّ إنجي علاء، تعاونت مع زوجها الفنان يوسف الشريف، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «كوفيد 25»، وشاركهما في التمثيل «أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب»، وغيرهم.

إنجي علاء ناعية وائل الإبراشي

ونعت إنجي علاء، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا وتليف في الرئة، وكتبت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «‏البقاء لله وخالص التعازي في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله.. إنّ لله وإن إليه راجعون»