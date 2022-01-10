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طرح 15 محلا وصيدلية بـ«دار مصر» للبيع بالمزاد العلني بالقاهرة الجديدة

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الوطن
10:19 ص | الإثنين 10 يناير 2022
مزاد علني

مزاد علني

أعلن المهندس أمين غنيم، رئـيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح 15 محلا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من 23م2 إلى 46م2 بالسوقين التجاريتين رقمي 2 و3 بمشروع «دار مصر»، القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة

وأشار «غنيم»، إلى أنَّه تم ّطرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لقاطني مشروع دار مصر القرنفل، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، موضحاً أنَّه تمّ إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

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