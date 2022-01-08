حالات تسحب فيها وحدات الإسكان الاجتماعي من مستحقيها.. تعرف عليها

خلال الفترة الأخيرة نفذت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي الكثير من وحدات الإسكان الاجتماعي في كل محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي لمن لديه الرغبة في شراء وحدة.

وخلال الفترة الماضية حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مجموعة من الحالات يتم على أساسها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المواطنين الذين كانوا قد حصلوا عليها مسبقا، وخلال السطور التالية يستعرض لكم «الوطن» الحالات المحددة من قبل وزارة الإسكان والتي يتم بمقتضاها سحب الوحدة.

الحالات التي يتم فيها سحب وحدة الإسكان الاجتماعي

وأولى الحالات التي يتم بمقتضاها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي هي عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة بشكل منتظم بعد مدة تصل لعام من استلامها من وزارة الإسكان، كما أنه يتم سحب الوحدة في حالة اكتشاف تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

بالإضافة إلى اكتشاف تقديم معلومات تخالف الضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد والحجز الخاصة بالوحدة، ومن أكثر الحالات التي تتسبب في سحب الوحدات من مستحقيها هي تخصيص الوحدة للبيع أو التأجير وهو ما يجعل الوحدة غير مخصص للهدف الذي أنشئت من أجله.

عقوبة تغيير نشاط الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي

وفي حالة قيام صاحب الوحدة بتغيير نشاطها فإن هذا يعرضه للعقوبات، وذلك وفقا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الذي يمنع مستفيدي تلك الوحدات من التصرف فيها سواء بالإيجار أو البيع تغيير النشاط، ومن تلك العقوبات التي تطبق في حالة تغيير النشاط هي الحبس والغرامة، ويحق لصندوق الإسكان الاجتماعي التصالح في المخالفة ولكن بشرط واحد فقط، وهو أن يعود نشاط الوحدة إلى ما كانت عليه.