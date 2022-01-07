كل ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة الشيخ زايد خلال 2021

تعد مدينة الشيخ زايد، واحدة من المدن الجديدة التى توليها الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، اهتمام كبير، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات داخلها، في كل القطاعات المختلفة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مشروعات «الإسكان» بمدينة الشيخ زايد خلال 2021، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة فى بيان لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة الشيخ زايد خلال 2021

- تنفيذ 5952 بالمراحل المختلفة بمشروع الإسكان «JANAA».

- الانتهاء من المباني لـ2688 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع «JANAA».

- الإنتهاء من 816 وحدة بالمرحلة الرابعة بمشروع «JANAA»، و528 وحدة بالمرحلة الخامسة بالمشروع بتوسعات المدينة.

- جار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ المشروع 85%.

- جار تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية والمرافق وتنسيق الموقع.

- الانتهاء من تنفيذ المباني لـ1920 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع «JANAA» داخل مدينة الشيخ زايد.

- جار تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للعمارات، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية لتلك المرحلة 77%.

- الانتهاء من تنفيذ مجمع الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، ويتكون من الدور الأرضي الذي يضم 36 محلاً، والدور الأول يضم 34 محلاً.

- إنشاء ملعبين ثلاثيين بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه بهدف دعم وتعزيز النشاط الرياضي بالمدينة.

- تنفيذ مبنى الحضانة بمدرسة النيل بالكامل واستلامها إداريا وتشغيلها.

- الانتهاء من مشروع الممشى السياحي بمحور العبور، ويضم مولات تجارية ومبنى المطاعم وملاعب خماسية بالمنطقة الترفيهية بطريق محور العبور، بتكلفة 130 مليون جنيه.

- جار الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي «القطاع الأول» بمتوسط نسبة إنجاز 95%.

حملات تعقيم وتطهير على كل المباني الخدمية والحكومية

- طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط طبي، وقطعتين بنشاط عمراني متكامل، و4 قطع بنشاط تجاري، وقطعتين بنشاط تعليمي مدارس.

- تنفيذ حملات تعقيم وتطهير على كل المباني الخدمية والحكومية والمدارس، ومراكز الشباب والمولات، ومواقف النقل الجماعي، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

- الانتهاء من تنفيذ أعمال المرمات «الطبقة الأسفلتية»، وممرات المشاة، أمام قطع الأراضي بالحي التاسع بالكامل بتكلفة 46 مليون جنيه.

- الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطي المياه الرئيسيين المغذيين للمدينة قطري 1000مم و1400 مم، بخطي صلب بدلاً من GRP.

- جار تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق (مياه- صرف- ري) لمشروع الإسكان «JANNA 2» بتوسعات المدينة بتكلُفة إجمالية 105 ملايين جنيه.