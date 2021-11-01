«الرئاسة»: الثورة الصناعية وراء ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير المناخ

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قضايا تغير المناخ بدأت منذ السبعينيات وممتدة حتى الآن، إذ تم عقد مؤتمر في المنظمة العالمية للأرصاد في سبعينيات القرن الماضي حول تغير المناخ، ثم بدأت بعد ذلك محطات محورية في العمل الدولي والجماعي في تغير المناخ، مثل قمة الأرض في عام 1992، وبدأ يأخذ بعد ذلك العمل الدولي شكلا مؤسسيا وقانونيا بتدخلات واتفاقيات.

ثاني أكسيد الكربون والميثال وراء ارتفاع درجة حرارة الأرض

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم عمل أكثر من قمة حول تغير المناخ، مرورًا بقمة اليابان، وكان آخرها قمة باريس 2015، التي أوضحت أن الثورة الصناعية أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة الأرض نتيجة الانبعاثات التي تأتي من المصانع الثقيلة خاصة ثاني أكسيد الكربون والميثال، «دي غازات دفيئة، تتراكم في الغلاف الجوي وتؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض».

مصر لديها مشروعات طموحة وقطعت شوطًا كبيرًا في الطاقة النظيفة

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، عرض موقف مصر اليوم من قضية تغير المناخ، خلال المؤتمر وأيضًا خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني جونسون، إذ ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها مشروعات طموحة وقطعت شوطًا كبيرًا في الطاقة النظيفة، والمتجددة، موضحًا أن مصر تضيف عناصر كبيرة جدًا في المدن الذكية وحلول الذكية وطاقة المتجددة خاصة في قطاع النقل.