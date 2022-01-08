منظمو منتدى الشباب: إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا عبر الذكاء الاصطناعي

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية اليوم، لمنتدى شباب العالم، الذي ينطلق في نسخته الرابعة برسالة سلام للعالم أجمع خلال الأيام المقبلة.

استخدام الروباتات والذكاء الاصطناعي

وقال محمد منير غازي، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ملتزم بكل الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة لمواجهة فيروس كورونا عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى الأبواب التي تنقل العدوى من شخص لآخر.

وأضاف «غازي»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أن الموضوعات الخاصة بالمنتدى تتناول كل ما يخص الحياة بعد جائحة كورونا، التي غيرت أنماط الحياة لكل البشر بمختلف جنسياتهم، ما دفعهم إلى التضامن وإعلاء الإنسانية والتعاون والإخاء، متابعا: «هنبدأ تدريجيا تجاوز الجائحة العالمية اللي أثرها موجودة على الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية لكل البشر».

كورونا يعوق إقامة منتدى شباب العالم في 2020

وأوضحت أماني أيمن، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، أن منتدى شباب العالم لم تستطع الجهات المنظمة إطلاقه عام 2020 بسب جائحة فيروس كورونا، التي غزت العالم كله، لافتة إلى أن الجهة المنظمة سعت لإطلاق شعار «نعود معا» الخاص بالمنتدى في نسخته الرابعة؛ للتأكيد على عودة الحياة لطبيعتها بشكل كبير.

وأكدت خلال مداخلة لها عبر الفيديو بنفس البرنامج، أن المنتدى يقدم الكثير من الموضوعات المهمة بعدما تم الاعتراف به دوليا كمنصة حوار لكل شباب العالم، ما يساعد في تقديم المشكلات وحلولها والأمور البديلة لها، وخاصة ما مثل تحدٍ لعدد من الدول في الكثير من المجالات؛ كالمشكلات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا والإغلاق العالمي الناتج عنها.