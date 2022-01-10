صرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 818 شابا بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 818 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 8 " قادرون باختلاف " ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 113 فرصة عمل ، منهم 10 "قادرون باختلاف".

توفير 113 فرصة عمل

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 613 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و ندوة سموم بيضاء ، و 7 ندوات للمفاوضة الجماعية ، و 3 ندوات زيادة الإنتاج ، و 15 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 191 عاملا وعاملة .

صرف 2 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية لـ4 آلاف عامل

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أنه تم صرف 2 مليون و 45 ألفاً و500 جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 4068 عاملا منهم 4061 عاملا بمبلغ 2 مليون و 30 ألفاً و 500 جنيه، منحة المولد النبوي الشريف، و6 منح مولود، ومنحة زواج ، بمبلغ 15 ألف جنيه ،فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة .

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 168 ألفاً و 838 جنيه ، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لـ 4831 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، فضلاً عن تسجيل 508 عامل غير منتظم في 60 مشروع من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1357 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1357 تصريح مزاولة الحرفة ، وتلقى 13 شكوى ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء و5 لجهات أخرى .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 257 منشأة ، وإعادة التفتيش على 259 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 97 منشأة أخري .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 2203 منشأة يعمل بها 15 ألفاً و 959 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .