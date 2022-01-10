معيط: زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر تعكس تنامي علاقات البلدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما في ذلك الاستثمارات الكورية، من خلال السعي الجاد لجذب المزيد من المستثمرين الكوريين، وتذليل أي عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات، متابعًا أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة خلال شهر يناير الجاري، تعكس التنامي الملحوظ في علاقات البلدين بمختلف المجالات.

معيط: الدولة تولي اهتماما لتحسين مناخ الأعمال

وقال وزير المالية، في لقائه مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون وتشجيع تدفق الاستثمارات الكورية في مصر، حيث نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ على النحو الذي يُسهم في التحول التدريجي للاقتصاد الرقمي، ويُواكب المتغيرات العالمية.

وأضاف وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

توقيع عدة اتفاقيات للتعاون خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر

أوضح وزير المالية، أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي التي توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

وتابع الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين وغرف التجارة الكورية، عبر «الفيديو كونفرانس»، للتعريف بمناخ الاستثمار في مصر؛ على نحو يُسهم في تعزيز سبل زيادة استثمارات الشركات الكورية العاملة بمصر، وجذب المزيد من المستثمرين الكوريين الجدد.

سفير كوريا: مصر تشهد ثورة تغيير للأفضل بشكل غير مسبوق

ومن جانبه أكد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، أن بلاده كانت ترى أن مصر بحاجة إلى التغيير من خلال إجراء الإصلاحات، والآن نشهد ثورة تغيير للأفضل تمضى بسرعة كبيرة وبشكل غير مسبوق في مصر، وأن مجتمع الأعمال الكوري يلاحظ التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما في ذلك التطور غير المسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك؛ على نحو انعكس في تزايد حجم الاستثمارات الكورية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن بلاده قررت أن تكون مصر شريكها الاستراتيجي على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة، على نحو ينعكس في حرص بلاده على تقديم كل أوجه الدعم للمسيرة التنموية المصرية؛ بما يشير إلى ثقة الجانب الكوري في الاقتصاد المصري، والإصلاحات الدقيقة التي تتم خلال هذه المرحلة، وتأثيرها الإيجابي خلال المستقبل القريب؛ خاصة أن مصر باتت تتمتع ببنية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات، تعد ركيزة قوية لأي شراكة تنموية.

أضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية في شتى المجالات، ومن المرتقب أن تشهد زيارة الرئيس الكوري لمصر باعتبارها أولى الدول الأفريقية التي يزورها توقيع عدة اتفاقيات لتشجيع التعاون التنموي بين البلدين، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصري ونجاحه في تجاوز التحديات خاصة تبعات جائحة «كورونا» كان محل تقدير وإعجاب العديد من المؤسسات الدولية.

حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، واللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.