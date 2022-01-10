قصة نجاح أول جراحة ميكروسكوبية في جفن طفلة بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول جراحة ميكروسكوبية لإصلاح عيب خلقي بالجفن لطفلة كان يحجب الرؤية لديها ويؤثر على شكل الوجه، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

إصلاح عيب خلقي بالجفن لطفلة

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى تمكن الفريق الطبي المتميز بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي من إصلاح عيب خلقي بالجفن لطفلة تعاني من ارتخاء بالجفن، حيث تم فصل طبقات الجفن واستئصال جزء من العضلة الرافعة للجفن بهدف تقويتها باستخدام الميكرسكوب الجراحي.

وأضافت، أنه تمت العملية بنجاح للطفلة على يد نخبة من أمهر الأطباء بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي، تضم كلًا من «الدكتور عبدالسلام طنطاوي، رئيس قسم الرمد بالمجمع، والدكتور معتز عبدالحي، استشاري جراحة العيون، والدكتور محمد عمر، أخصائي جراحة العيون، والدكتور كريم سيد، طبيب مقيم رمد، والدكتورة سارة طارق، طبيب مقيم رمد»، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمجمع.

السبكي: قسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي مجهز بأحدث الأجهزة

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن هذا النوع من الجراحات تعتبر من أدق جراحات العيون، مشيرًا إلى الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي وتوافر الإمكانات المطلوبة لإجراء مثل هذه العمليات داخل المجمع، ومنها الميكروسكوب الجراحي لجراحات العيون.

وأكد السبكي، سعي الهيئة وجهودها المتواصلة لاستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية داخل منشآتها الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى وفق أحدث معايير الجودة والممارسات الطبية العالمية.

السبكي: العمل مستمر يوميًا من خلال فريق طبي على أعلى مستوى

ولفت، إلى أن قسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي يعتمد على أحدث التجهيزات الطبية، منها أجهزة فحص العين بالمصباح، منظار قاع العين، قياس النظارات الطبية، فحوص الأشعة المقطعية على الشبكية OCT، وجهاز تصوير مجال الإبصار، وكاميرا تصوير قاع العين بالصبغة، ووحدة العلاج بالليزر بنوعيه، وحدة عمليات الرمد بالموجات فوق الصوتية للمياه البيضاء، الفاكو، بالإضافة إلى الميكروسكوب الجراحى للعمليات الدقيقة داخل العين.

وتابع السبكي، أن العمل مستمر يوميًا بالقسم من خلال فريق طبي على أعلى مستوى مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وبجودة عالمية.