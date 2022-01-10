تعرف على أسعار تويوتا «كورولا» الجديدة.. 8 فئات وتجهيزات متنوعة

تتوالى الزيادة في أسعار السيارات منذ بداية العام الجديد 2022، نتيجة موجة الارتفاع التي بدأت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الأزمات التي يعيشها القطاع منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في خفض إنتاج العديد من الشركات.

ومن أبرز الطرازات التي شهدت ارتفاعًا، سيارة «تويوتا كورولا» اليابانية، إذ تراوحت الزيادة بين 5 آلاف و31 ألف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية.

أسعار «تويوتا كورولا»

تأتي السيارة في السوق المصرية، بـ8 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 312 ألف جنيه، وزادت بقيمة 5 آلاف، والثانية بسعر 345 ألفًا بزيادة 8 آلاف جنيه، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها نحو 348 ألفًا، بزيادة 8 آلاف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 380 ألفًا وزادت بقيمة آلاف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 383 ألفًا وزادة بقيمة 8 آلاف جنيه، والفئة السادسة بسعر 399 ألفًا وزادت بقيمة ألفين جنيه، والفئة السابعة بسعر 420 ألفًا بزيادة نحو 3 آلاف جنيه، والفئة الثامنة بسعر 647 ألفًا وزادت بقيمة 31 ألف جنيه.

مواصفات «تويوتا كورولا»

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر.

والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، كما تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

كما تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم؛ فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم ساعة في غضون 12 ثانية.

وتتوافر السيارة بأبعاد (4630 ملم الطول، 1780 ملم العرض، 1435 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 164 ملم).