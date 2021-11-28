تويوتا بيلتا تنافس على أرخص سيارة ياباني بماتور 1500

«ظهور سيارة بعلامة تجارية يابانية في السوق سعرها 250 ألف جنيه يؤدي إلى منافسة شرسة بين السيارات» بهذه الكلمات صرح عبدالله علي، أحد الموزعين المعتمدين بالجيزة وعضو رابطة تجار السيارات، مؤكدًا أن نزول السيارة «تويوتا بيلتا» الجديدة أصاب سوق السيارات بالتوتر بسبب سعرها لأنها أرخص من السيارات الصيني.

عضو رابطة تجار السيارات: تويوتا بيلتا أرخص سيارة سيدان

وقال علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شركة «تويوتا» أعلنت عن «بيلتا» بشكل رسمي في السوق المصري، وهي أرخص سيارة سيدان لديها ماتور قوي بسعة 1500 سي سي.

وأضاف علي، أن «تويوتا بيلتا» هي نفس السيارة «سوزوكي سياز» والتي تنافس هوندا سيتي في دول الخليج، والتي تنافس الآن سيارات «أم جي»، وشقيقتها التوأم«سوزوكي سياز» الموجودة في السوق المصري منذ عام 2015.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن سيارة تويوتا بيلتا بفئتين تبدأ من 235 ألف جنيه للفئة الأولى، و275 ألف جنيه للفئة الثانية، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما أقرب، وهذا ما جعلها أفضل من سيارات أخرى المستهلك وخصوصًا مع ثقة العميل في تويوتا.

وأشار علي، إلى أن صغار الموزعين وأصحاب المعارض لجاو إلى فرض مبلغ الأوفر برايس، والذي بدء من 15 ألف جنيه ووصل إلى 30 ألف جنيه في المعارض المنتشرة بالمحافظات، وهو يعتبر تحدي لجهاز حماية المستهلك والذي قرر بمنع الأوفر برايس وهو مبلغ غير رسمي.

مواصفات تويوتا بيلتا

- تتوفر تويوتا بيلتا في السوق المصري بمحرك تنفس طبيعي 4 سلندر 1.5 لتر، يولد قوة 103 حصان وعزم أقصى 138 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أبعاد السيارة

- الطول الكلي: 4490 مم

- العرض الكلي: 1730 مم

- الارتفاع الكلي: 1475 مم

وسائل و مواصفات الأمان

- فرامل ABS + EPD

- وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي فقط

- نظام حماية ضد السرقة

التجهيزات الداخلية

- عجلة قيادة متعددة الوظائف «طارة مالتي فانكشن»

- مفتاح بصمة في الفئة الثانية فقط

- شاشة 7 بوصة تعمل باللمس في الفئة الثانية

- 4 سماعات

- أبل كار بلاي وأندرويد أوتو في الفئة الثانية

- مكيف هواء يدوي في الفئة الأولي

- مكيف هواء أوتوماتيك في الفئة الثانية

- مثبت سرعة في الفئة الثانية

- مرايات ضم كهربائية في الفئة الثانية

- حساسات ركن خلفية في الفئة الثانية

الأسعار الرسمية حسب الوكيل

- الفئة الأولي: 235 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 275 ألف جنيه