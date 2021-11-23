35 ألف جنيه «أوفر برايس» على «تويوتا بيلتا» بعد طرحها بيومين

أعلنت شركة تويوتا عن «بيلتا»، بشكل رسمي في السوق المصري، يوم الخميس الماضي، وهي الأخت التوأم لـ«سوزوكي سياز»، الموجودة في السوق المصري منذ فترة طويلة.

وأعلنت تويوتا عن «بيلتا الجديدة»، في السوق المصري بفئتين تبدأ من 235 ألف جنيه و 275 ألف جنيه، وضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما أقرب، وهذا ما جعلها أفضل من «سوزوكي سياز»، لدي المستهلك وخصوصاً مع ثقة العميل في تويوتا.

وبعد مرور يومين فقط من تقديم تويوتا بيلتا، فرض الموزعون «أوفر برايس»، على السيارة، 35 ألف جنيه للفئتين في 98% من معارض السيارات بمصر.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات و أسعار «تويوتا بيلتا»، الرسمية في السوق المصري بحسب الوكيل المحلي.

المواصفات الميكانيكية

- تتوفر تويوتا بيلتا في السوق المصري بمحرك تنفس طبيعي 4 سلندر 1.5 لتر، يولد قوة 103 حصان وعزم أقصى 138 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أبعاد السيارة

- الطول الكلي: 4490 مم

- العرض الكلي: 1730 مم

- الارتفاع الكلي: 1475 مم

وسائل و مواصفات الأمان

- فرامل ABS + EPD

- وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي فقط

- نظام حماية ضد السرقة

التجهيزات الداخلية

- عجلة قيادة متعددة الوظائف «طارة مالتي فانكشن»

- مفتاح بصمة في الفئة الثانية فقط

- شاشة 7 بوصة تعمل باللمس في الفئة الثانية

- 4 سماعات

- أبل كار بلاي وأندرويد أوتو في الفئة الثانية

- مكيف هواء يدوي في الفئة الأولي

- مكيف هواء أوتوماتيك في الفئة الثانية

- مثبت سرعة في الفئة الثانية

- مرايات ضم كهربائية في الفئة الثانية

- حساسات ركن خلفية في الفئة الثانية

الأسعار الرسمية حسب الوكيل

- الفئة الأولي: 235 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 275 ألف جنيه