تويوتا تطلق الجيل الجديد من سياراتها.. «ميراي» 2022 بتحديثات قوية

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق الجيل الجديد من سيارة «ميراي» الكهربائية الجديدة بمجموعة ناقل الحركة المتقدمة وتصميم رائع يشبه «الكوبيه»، فضلا عن التصميم الداخلي الفاخر المعزز بالتكنولوجيا، في تجربة رائعة لتكنولوجيا المستقبل.

تويوتا الكهربائية الجديدة خالية من الانبعاثات

وتعد سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة من السيارات الخالية من الانبعاثات وخلايا الوقود ذات الدفع الخلفي، ومن المتوقع أن تصل «ميراي 2022»، إلى وكلاء تويوتا في ديسمبر، وتجلب للسائقين تصميم وآداء مميز للسيارة.

«ميراي»، تعني المستقبل باللغة اليابانية، وهو الإسم المثالي للسيارة التي تتناسب مع إستراتيجية انتاج السيارات الهجينة التي تجمع بين إمكانات السيارات الحالية والمستقبلية والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs)، على غرار سيارة bZ4X التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

دفع خلفي وإطارات ألمونيوم

ويوفر الجيل الثاني من «ميراي»، تصميما جديدا، وقيادة أكثر جاذبية ونطاق انبعاثات صفري متزايد يبلغ 402 ميلاً تقديريًا من وكالة حماية البيئة (EPA)، مقارنة بالطراز السابق البالغ 312 ميلاً، بزيادة تقارب 30٪ عن طراز الجيل الأول.

تم بناء ميراي على منصة GA-L للدفع الخلفي، ما نتج عنه سيارة رياضية فاخرة متوسطة الحجم مع إطارات ألمنيوم قياسية مقاس 19 بوصة، ويوفر نظام خلايا الوقود الأكثر قوة في «ميراي»، من الجيل الثاني، تجربة قيادة أكثر جاذبية من سابقتها الرائدة، كما يسمح تكوين RWD أيضًا بزيادة تخزين الهيدروجين مقارنةً بالجيل الأول من ميراي.

«ميراي».. ميزة تجنب الإصطدام وتتبع المسار

ويعتبر نظام Toyota Safety Sense 2.5+ قياسيًا في 2022 ميراي للمساعدة في تجنب الإصطدام أو التخفيف من تأثيره من خلال الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ويشمل النظام على نظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة ودعم التقاطع ومساعدة التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام التحكم في السرعة بالرادار الديناميكي عالي السرعة، والتنبيه على مغادرة المسار، ونظام المساعدة على تتبع المسار.