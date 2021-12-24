إعلان تفاصيل التأمين على المصريين بالخارج في مؤتمر لـ«الرقابة المالية»

تعقد هيئة الرقابة المالية، مؤتمراً صحفيًا، الإثنين المقبل، الموافق 27 ديسمبر الجاري، بمقرها في القرية الذكية، بمشاركة قيادات بارزة من «الهيئة» ووزارة الهجرة وقطاع التأمين.

وذكرت «الرقابة المالية»، في بيان لها، اليوم، أنّ المؤتمر الصحفي يشمل إعلان تفاصيل بدء تطبيق التأمين على المصريين العاملين بالخارج تزامناً مع بداية العام الجديد 2022، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين ثلاثة أطراف، الهيئة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين.

ومن بين أبرز الحضور في المؤتمر الصحفي، رئيس «الرقابة المالية»، الدكتور محمد عمران وقيادات أخرى من الهيئة، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، ورئيس الاتحاد المصري لـالتأمين ومجلس إدارة الاتحاد، علاء الزهيري، بجانب قيادات اللجنة الإدارية بمجمعة تأمين السفر، وشركة «أمان» للتحصيل الالكترونى.

وسيناقش المؤتمر آلية تنفيذ التغطية التأمينية على العاملين في الخارج، وشروطها وذلك في إطار العمل الدائم على دعم جهود الدولة لحماية المواطنين المصريين في الخارج، والاستجابة لمطالبهم.

وكان الدكتور محمد الجمل، رئيس الاتحاد الدولي للمصريين في الخارج، كشف عن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى أعلى معدلاتها خلال 2021، لتسجل 26 مليار جنيه، مقارنة بـ6 ملايين جنيه فقط عام 2010.

«الجمل»: زيادة تحويلات المصريين تعكس ثقتهم في الاقتصاد الوطني

وأضاف «الجمل»، في تصريحات سابقة خلال لقاء مع إذاعة «الشرق الأوسط»، أنَّ الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج تعكس الثقة الكبيرة في القيادة السياسية، ونتيجة الجهود المبذولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية العملاقة، وتوصيات المؤسسات الدولية الايجابية عن الاقتصاد المصري.

12 إلى 13 مليون مصري يعلمون بالخارج

كما أشار إلى أنَّ عدد المصريين العاملين بالخارج، يتراوح ما بين 12 إلى 13 مليون مصري، آملاً أن تصل التحويلات إلى 50 مليار جنيه، وذلك من خلال إيداع مدخراتهم بالبنوك المصرية، حتى يستفيد الوطن بجانب «الفائدة»، المرتفعة التى تعود عليهم، والتي تصل إلى 5%، وهي أعلى بكثير من المعدلات العالمية التي قد لا تتجاوز 1%.