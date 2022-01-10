كل ما تريد معرفته عن معرض «بلاستيك مصر 2022».. مشاركة دولية ومحلية

بالتزامن مع افتتاح معرض «إيجي بلاستكس»، تصدرت كلمة معرض بلاستيك مصر 2022، محركات البحث المختلفة، للحصول على معلومات حول المعرض، والهدف منه، والدول المشاركة فيه، بعد افتتاحه أمس في حضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

5 معلومات عن معرض بلاستيك مصر 2022

«الوطن»، تستعرض أبرز المعلومات حول معرض بلاستيك مصر 2022 في السطور التالية.

1) افتتحته الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

2) معرض بلاستيك مصر 2022 يُعد النسخة الـ 18 هذا العام، والمعرض متخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات.

3) يشارك في المعرض 340 شركة أجنبية ومحلية.

4) يُقام معرض إيجي بلاستكس بمركز مصر للمعارض الدولية على مدار أربعة أيام متتالية بدأت من أمس.

5) يُشارك في المعرض عدد من الشركات الأجنبية وصل إلى270 شركة من دول «السعودية والهند والإمارات وألمانيا وفيتنام وتركيا والصين وقطر وسويسرا».

6) يضم معرض «إيجي بلاستكس»، عدة قطاعات وهي «البلاستيك والبتروكيماويات بما فيها الخيوط والأدوات الصناعية، البلاستيكات الهندسية، مستلزمات الري والزراعة، الخامات، الماكينات، المواسير والخراطيم ومستلزماتها، الماستر باتش، الأدوات الصحة ومستلزماتها، الأدوات المنزلية، لعب الأطفال، الماستر باتش، والخيوط والأدوات الصناعية، والماكينات،التعبئة والتغليف، وتدوير اللدائن».

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، افتتحت المعرض أمس، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 4 أيام متتالية حتى 12 يناير الجاري، وجاء معرض بلاستيك مصر 2022 في دورته الـ 18 تحت رعاية مجلس الوزراء المصري بمشاركة دولية لتسع دول عربية وأوروبية وآسيوية، لعرض ما هو جديد في كل ما يخص صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، ليصل إجمالي الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض إلى 340 شركة.