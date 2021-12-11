6 شروط للتأمين على أخطار «البتروكيماويات».. الصيانة والفحص أبرزهم

تعد الصناعات الكيميائية خامس أكبر قطاع تصنيع في العالم، وتساهم بشكل مباشر بنحو تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا، ويعمل بها نحو 15 مليون شخص.

ونظراً لتعرض المنشآت النفطية الكبيرة في الماضي لسلسلة من الخسائر الكبيرة، نتيجة الحرائق والانفجارات الناجمة عن عمليات الإنتاج المعقدة وظروف التفاعل الشديد والمواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى التمركز الشديد لعمليات ذات قيمة رأسمالية عالية، كان لابد من الاهتمام بتأمين المنشآت والعاملين.

وعلى الرغم من أن الخسائر الناجمة عن الأضرار المادية قد تكون ضخمة، إلا أن الخسائر اللاحقة الناجمة عن توقف الأعمال غالباً ما تكون أكبر من ذلك، وينطبق ذلك بصفة خاصة على الوحدات التي تنتج منتجات وسيطة لصناعات أخرى.

ولذلك يظل قطاع البتروكيماويات سوقًا معقدة للعمل فيها نظراً للخسائر الكبيرة والنتائج السيئة وتدني الأسعار، خاصةً مع وجود ضغوط على أسعار التأمين.. فكيف يمكن لشركات التأمين العمل في قطاع البتروكيماويات؟.

خطوات ضرورية لشركات التأمين في مرحلة الاكتتاب

على شركات التأمين في مرحلة الاكتتاب الحذر عند تقييم المخاطر المرتبطة بصناعات البتروكيماويات، وكذلك الحصول على معلومات شاملة عن الأخطار التي لا يمكن تقييمها إلا من خبراء معنيين ومكتتبين.

ولإدارة أخطار البتروكيماويات، لابد من:

تحديد الخطر

- أخطار التلفيات المادية؛ مثل الحريق والانفجار والأخطار الطبيعية.

- أخطار المسؤولية المدنية المترتبة على الأخطار السابقة.

- أخطار الخسارة التبعية.

تتبع مصادر الخطر

ويندرج تحتها جميع مواقع نقل أو تخزين المواد البترولية، من خزانات الضغوط المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، والتي يتم تخزين الغازات المشتقة من البترول فيها.

كذلك، تضم المضخات والغلايات والأفران ووحدات التكسير الحراري.

- الأخطار: جسيمة بسبب الانفجار أو التآكل.

ولمنع وتقليل الخسائر، لابد من اتباع الآتي:

1- الصيانة والفحص الدوري من الخبراء.

2- رفع مستوى العاملين والفنيين بإخضاعهم لدورات تدريبية.

3- توافر أجهزة الإنذار المبكر وأجهزة اكتشاف الغازات.

4- الاهتمام بمساحات التخزين لهذه المواد.

5- استخدام وصلات وكابلات كهربائية مقاومة للحريق.

6. استخدام صمامات ذات تحكم عن بعد لمنع انتشار الحريق.

كيفية الاكتتاب في الأخطار البتروكيماوية

لا يختلف الاكتتاب في مخاطر صناعة النفط والبتروكيماويات أساساً عن اكتتاب سائر المخاطر الصناعية الكبرى، على الرغم من وجود جوانب معينة تتميز بها هذه المخاطر منها على سبيل المثال:

1- تمركز عمليات ذات قيمة رأسمالية عالية في مناطق محدودة ومعرضة لخسائر ناجمة عن حادث واحد.

2- الأخطار مرتفعة التكلفة وإن كانت قليلة التكرار مقارنة بفروع التأمين الأخرى.

3- وجود العديد من المنشآت النفطية داخل مناطق معرضة للزلازل لذا يجب دراسة احتمال تراكم الأخطار في هذه الحالات.

4- قصر المسافة البينية بين الوحدات والمباني - الصهاريج، والتي تشكل أخطاراً كبيرة تزيد من جسامة الأخطار عند حدوثها.