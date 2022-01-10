فرنسيون يعتدون على نائب ماكرون رفضا للجواز الصحي.. كاد أن يموت (فيديو)

اعتدى متظاهرون فرنسيون، على ستيفان كليرو نائب رئيس الحزب الفرنسي الحاكم إيمانويل ماكرون، بالرجم بكتل من الأعشاب البحرية، رفضا لفرض جوازات التلقيح ضد فيروس كورونا، في ظل تظاهرات تتكرر خلال الأيام الماضية، ضد الرئيس الفرنسي وضد فكرة جواز السفر الصحي.

يأتي هذا في وقت ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من سرعة انتشار متحور أوميكرون.

Des manifestants contre le pass sanitaire ont jeté de la terre sur le député LREM, Stéphane Claireaux devant son domicile sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon située dans l'Atlantique nord. pic.twitter.com/mU3gBOfb8n — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 9, 2022

«كليرو» يتقدم بشكوى ضد المعتدين عليه

أعلن «كليرو»، اليوم الإثنين، أنه سيتقدم بشكوى ضد المهاجمين، لافتا إلى وصول تهديدات يومية إليه بالقتل عبر البريد الإلكتروني، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه المسألة، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وقال السياسي الفرنسي، إنه كان ينتظر أمام منزله في مقاطعة سان بيير وميكلون، للحديث مع المتظاهرين الذي يرفضون فكرة جواز السفر الصحي، إلا أنه تعرض للاعتداء من قبلهم.

الأمر بدا كما لو كان رجما

أوضح «كليرو»، أن المتظاهرين رجموه بأعشاب بحرية، كانت محملة في سيارة، إذ رموها في وجهه، مضيفا: «بدا الأمر وكأنه رجم»، مضيفا أن زوجته جاءت لتنضم إليه على الدرجات الأمامية للمنزل، حيث مرت حصاة طولها 5 سنتيمترات قرب وجههما، على حد قوله.

كاد أن يموت أمام عائلته

نددت وزير شؤون البحار في فرنسا أنيك جيراردين، بالهجوم الذي تعرض له نائب رئيس الحزب الحاكم، إذ قالت إنه تلقى عددا كبيرا من المقذوفات بعنف على وجهه، ثم قذفوه لاحقا بالحجارة.

في حين ذهب وزير الأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو، إلى القول بإن المتظاهرين ربما كانوا سيعدمون كليرو، أمام منزله وأمام عائلته خارج القانون، على حد قوله.

احتجاجات في عدة مدن فرنسية

شهدت عدة مدن فرنسية بينها العاصمة باريس احتجاجات، رفضا لجواز السفر الصحي، ورفضا لتصريحات للرئيس الفرنسي ضد غير المطعمين وصفت بـ«النابية».

وخرجت تلك الاحتجاجات بدعوة من حركة السترات الصفراء وعدد من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، في وقت توعد ماكرون «بتنغيص حياة غير المطعمين»، وفقا لما صرح به.