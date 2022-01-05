مصادر طبية أوروبية لـ«الوطن»: الصحة العالمية لم تعترف بمتحور فرنسا

كشف الدكتور «انطوان أشقر»، إستشاري الأمراض الصدرية بدولة فرنسا، حقيقة انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا بعد اكتشافها بجنوب فرنسا «سلالة جامعتنا»، مشيرًا إلى أنّ السلالة المكتشفة لا تتوافر بشأنها أي تفاصيل أو معلومات باستثناء ما أظهرته نتائج التحاليل لـ 12 مصابًا والتي أكدت وجود عدد من الطفرات، مضيفاً أن المتحور الجديد تم نشره على أرشيف علمي مجاني ولم يتم تسجليه من قبل منظمة الصحة العالمية .

استشاري أمراض صدر بفرنسا: لا توجد معلومات كافية عن متحور جنوب فرنسا

وأضاف «الأشقر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المتحور الجديد يحتوي على أكثر من 40 طفرة، ولا توجد أي معلومات عنه أو عن تأثير اللقاحات عليه، مضيفاً أنّ منظمة الصحة العالمية لم تحدد نوعية المتحور حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بتأثره بلقاح فيروس كورونا من عدمه، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ستتحدد خطورة السلالة الجديدة وتحديد قوتها وسرعة إنتشارها ومقارتنها بالسلالات القديمة.

إستشاري مناعة بالمملكة المتحدة: متحور كورونا في فرنسا ليست له قيمة حاليا

ومن جانبه أوضح الدكتور «ياسر الشربيبي»، استشار المناعة بجامعة «يوتنجهام»، بالممكلة المتحدة، أنّ الحديث عن وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا بفرنسا، سابق لأوانه: «لاتوجد أي معلومات ولم يتم وضعه على الخريطة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، خاصة وأنّ الطفرات الجديدة جرى اكتشافها في عينات 12 مصابا فقط»، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستتحدد السلالة الجديدة .

و أكد «الشربيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مع ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة لمن حصل على الجرعتين الأولى والثانية، مع ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية و المشروبات المحفزة لمناعة الجسم.