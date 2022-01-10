كشف غموض واقعة تعدي زوجين على مسن في القليوبية.. مشهد تمثيلي

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن تعدي شخص وربة منزل على آخر، وقيامهما بسبه وتهديده، وتبين أنهما من مدينة طوخ في محافظة القليوبية.

كشف ملابسات الواقعة

وبالفحص تم التوصل إلى صاحب الحساب المنشور عليه مقطع الفيديو، وتبين أنها سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ في القليوبية، وبسؤالها قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين إحدى السيدات، وأضافت بقيام الأخيرة وزوجها بتصوير مقطع فيديو المشار إليه، وأن والدها هو الشخص المتعدى عليه.

ضبط المشكو في حقهما

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق مع والد الشاكية «المتعدى عليه» على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، وإرساله للشاكية، لإجبارها على العودة للقرية نظراً لتركها محل إقامتها حالياً لسداد ما عليها من ديون. وأضافا بأنهما لم يتعديا على المسن بالضرب، وباستدعاء والد الشاكية أيد ما جاء بأقوال المشكو في حقهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف تحريات أجهزة أمن القليوبية، أن المسن الذي ظهر في الفيديو لديه ابنة، ولديها خلافات مالية مع المشكو في حقهما، والذين ظهرا في الفيديو يطالبان الرجل المسن بالإفصاح عن مكانها، وأن ما حدث هو مشهد تمثيلي اتفق عليه الثلاثة المتواجدين في الفيديو، لإجبار الشاكية ابنة المسن بالرجوع للقرية مرة أخرى، وسداد المستحقات المالية للمشكو في حقهما.