مفاجأة في واقعة غلق مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة: يديره طبيب بيطري

لم تكن الواقعة الأولى التي تتمكن فيها قوات الأمن من كشف مركز طبي يعمل دون تراخيص، إذ أمرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بغلق مستوصف طبي بعد أن تبين أنه بدون تراخيص ولا يتبع أي جهة مختصة.

غلق مستوصف طبي يعمل بدون ترخيص

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث، أن المركز يمارس نشاط طبي دون ترخيص من وزارة الصحة أو إدارة العلاج الحر بالوزارة، وجاء قرار الغلق بعد تلقي بلاغ يفيد بقيام أحد المسؤولين عن المستوصف بالعمل دون ترخيص.

طبيب بيطري وراء المستوصف

واتهمت لجنة العلاج الحر، طبيبًا بيطريًا يدعى «ع.أ» وأحد الشركاء المؤسسين للمستوصف الطبي بأنهما يعملان بدون ترخيص رغم غلق المستوصف منذ عدة أسابيع من قبل إدارة العلاج الحر بالصحة.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أنها لم تتلق أي بلاغ حتى الآن بتعرض أي شخص للتعذيب داخل المستوصف الطبي، وأن الواقعة اقتصرت على ممارسة النشاط الطبي دون ترخيص، وهذا ما أدى إلى غلق المركز في الحال.

وعلى الفور أرسلت المباحث المحضر إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأوضحت قوات الأمن أنها أثناء إجراء التحريات، كان هناك اثنان من المرضى داخل المستوصف، وجرى نقلهما لمستشفى أم المصريين؛ لاستكمال العلاج اللازم لهما، وتلقى الرعاية الطبية على يد أطباء متخصصين.

تشميع مركز طبي بدون ترخيص بالشرقية

وشهد شهر نوفمبر الماضي، قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بغلق أحد المراكز الطبية، يستقبل المواطنين لعلاج السمنة والنحافة ويديره صيدلي، وذلك بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بمركز أولاد صقر لمخالفته قانون مزاولة المهنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وجرى غلق وتشميع المركز.