تشميع مركز طبي غير مرخص بمنيا القمح بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة مشتركة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمنيا القمح، تم خلالها ضبط مركز طبي خاص يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، لطبيب شهير متخصص في مجال التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، ويفتح أبوابه لاستقبال المواطنين دون استصدار ترخيص لذلك.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأسفر تفتيش المركز الطبي عن ضبط 1824 مخالفة دوائية من أعشاب طبية، وكريمات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مرخص، إضافة إلي ضبط أجهزة طبية يستخدمها المركز لأغراض تجميلية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتشميع المركز الطبي، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد «مسعود» استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.