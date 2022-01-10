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14.3 مليون مستفيد من أنشطة «القومي للمرأة» في 2021

كتب:

الوطن
03:09 م | الإثنين 10 يناير 2022
مايا مرسي

مايا مرسي

مع بداية عام 2022، أطلق المجلس القومى للمرأة، تقريرا سنويا بعنوان «حصاد أنشطة المجلس لعام 2021»، أكد فيه أنه على الرغم من استمرار وباء فيروس كورونا وما ترتب عليه من تداعيات كبيرة في كل المجالات، فإن المجلس القومى للمرأة استمر في مواصلة جهوده وعمله الدؤوب، ليحقق إنجازات كثيرة.

14.3 مليون مستفيد من أنشطة «القومي للمرأة»

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المجلس، نجح في الوصول إلى 14 مليونا و387 ألف مستفيد ومستفيدة، على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال حملات التوعية والبرامج وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى دعم وتحسن وضع المرأة.

5 محاور تمكين 

وجرى إعداد التقرير السنوي للمجلس القومي للمرأة لعام 2021، لتتسق إنجازاته مع جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وهذه المحاور هي: (التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي والحماية متقاطعة مع محور التوعية التشريعات).

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