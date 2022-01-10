الإعدام والسجن المشدد لـ5 متهمين بقتل بائع في العاشر من رمضان

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهم بقتل بائع في مدينة العاشر من رمضان، بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات واثنين آخرين، بالسجن المشدد 5 سنوات.

مقتل شخص على يد 5 آخرين

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر إسلام محجوب ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 5453 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغا باتهام «ع . ع»، 23 عاما، بائع فاكهة ومقيم مدينة بدر محافظة القاهرة، و«س. م»، 28 عاما، بائع فاكهة، و«م. ص»، 27 عاما، سائق و«أ . م»، 31 عاما، بائع فاكهة، و«م . ع»، 26 عاما، بائع فاكهة، جمعيهم مقيمين بمنطقة ابني بيتك، بالعاشر من رمضان، بقتل «ح . ر»، بائع متجول بموقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، إثر تعديهم عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفى متاثرا بإصابته.

الإعدام والسجن المشدد 10 و5 سنوات للمتمهين

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة الرابع والخامس بالسجن المشدد 5 سنوات.