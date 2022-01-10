افتتاح أول وحدة متكاملة لعلاج مرض السكر في الشرقية بالمجان

افتتح الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أول وحدة علاج لمرض السكر بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بمحافظ الشرقية، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك في إطار قيام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدورها الريادي في تقديم خدمة طبية متطورة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة الصحة بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاج المرضى.

أول وحدة متكامله لعلاج مرض السكر

قال فوزي، إن وحدة السكر في مستشفى الأحرار التعليمي تعتبر أول وحدة متكامله لعلاج مرض السكر، يأتي هذا ضمن برنامج الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت حملة «لا للبتر»، وذلك منعًا لحدوث أية إعاقات دائمة بسبب هذه المضاعفات مثل قصور الدورة الدموية الطرفية والتي تؤدي إلى الغرغرينا وحدوث البتر والفشل الكلوي والجلطات القلبية وأيضا الاعتلال الشبكي والذي قد يؤدي إلى ضعف الإبصار والعمى الكامل.

هناك خطة لإنشاء وحدات لعلاج السكر بالجمهورية

وأضاف فوزي، أن الوحدة يشرف عليها نخبة من استشاريين مرض السكر وتحت إشراف المعهد القومي بالسكر والغدد الصماء، وذلك ضمن خطة الهيئة لإنشاء وحدات مماثلة بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية وتكون مرتبطة مركزيا بمعهد السكر لتقديم الدعم اللوجيستي والتقني والخبرات العلمية والعملية وتوفير الكوادر المدربة لتشغيل هذه الوحدات.

وتابع رئيس الهيئة، أنه تطبيقا لدور الهيئة البحثي والتدريبي، وضمن برنامج متكامل لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول مرض السكر ومناطق انتشاره والعوامل المختلفة للإصابة به، لتكون مرجع هام لعمل الدراسات المتكاملة حول هذا المرض ومضاعفاته، للكشف المبكر عنه والحد من مضاعفاته، والتعامل مع مرض السكر ومضاعفاته كوحدة واحدة لتخفيف آلام المرضى والوصول لأفضل الطرق للعلاج.

تقديم كافة الخدمات لمرضى السكر

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة جيهان عامر، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، إن الوحدة التي تم افتتاحها تتكون من كافة الخدمات التى يحتاجها مريض السكر منذ اليوم الأول للتشخيص مجتمعه في مكان واحد منذ اليوم الأول للتشخيص، وتشمل عيادات للباطنة والرمد والقلب والكلى والأوعية الدموية الطرفية والقدم السكرى وعيادات الأعصاب والطب النفسي.

تنفيذ برنامج دوري لمتابعة المرضى

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل كمال رزق، رئيس الوحدة، إنه يتم تنفيذ برنامج متابعه دوري للمرضى طبقا لأحدث المعايير الطبية مع إجراء فحص دوري للقلب بالموجات الصوتية لمنع حدوث الجلطات القلبية والاكتشاف المبكر لها، وإجراء فحص للأوعيه الطرفية بأشعة الدوبلكس لمنع حدوث الغرغرينا والتدخل المبكر في حاله حدوث نقص في تغذية الأطراف.

وتابعت رزق، أنه الوحدة تقدم أيضًا فحص قاع العين والشبكية لمنع حدوث ضعف الإبصار والعمى، وقياس التوصيل العصبي للحد من حدوث التهابات الأعصاب، ومتابعه الكلى بالموجات الصوتية ووظائف الكلى لمنع حدوث الفشل الكلوي والتدخل المبكر إذا اقتضى الأمر.

وأشارت رزق، إلى أن هناك إجراء التحاليل الروتينية لضبط مستوى السكر، مع متابعة التغذية من خلال عيادة التغذية الإكلينيكية والتثقيف الصحي لمرضى السكر وعائلاتهم لضبط مستوى السكر الدم، بالإضافة إلى عيادة الأطراف الصناعية التي قد يحتاجها مريض السكر في حالة تعرضه لبتر، ويتم تصنيع الطرف الصناعي من خلال مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التابع للهيئة، وكل هذه الخدمات تقدم لمرضى نفقه الدولة أو التأمين الصحي دون أي مقابل تيسيرًا على أهلنا من المرضى.