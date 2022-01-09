إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بسبب الشبورة في الشرقية

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأحد، بإصابات متفرقة تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات بمخلف أنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «الصالحية – القصاص»، بسبب الشبورة المائية التى غطت الطرق العامة بمحافظة الشرقية منذ مساء أمس السبت.

انقلاب ميكروباص

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم شرطة الصالحية الجديدة بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «الصالحية – القصاصين»، ووقوع إصابات بين الركاب.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقل على الفور ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق العام وإعادة فتحه أمام المارة، ودفعت مديرية الصحة بالشرقية بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى الصالحية المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

الشبورة وراء الحادث

وتبين من معاينة الأجهزة الأمنية، أن الحادث وقع بالقرب من مدخل مدينة الصالحية في اتجاة القصاصين أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا جراء الحادث، وتنوعت إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات.

كما تبين أن سبب انقلاب السيارة هو اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي غطت الطرق العامة منذ مساء أمس السبت، ولازالت مستمرة حتى الآن بالطرق العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث لكشف ملابساته.