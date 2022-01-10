إصابة 3 طالبات صدمتهن سيارة طائشة أثناء عبور الطريق بشبرا

أصيب 3 طالبات، بكسور متفرقة فى أنحاء الجسم، إثر تعرضهن لحادث مروري، أثناء عبورهن الطريق أمام مدرسة التجارة بنات بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابات إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا، لاتخاذ اللازم، وتبين تحسن حالتهن الصحية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل إصابة 3 طالبات بشبرا

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة، بوصول 3 طالبات مصابات بجروح وكسور متفرقة فى الجسم، بسبب تعرضهن لحادث مروري، أثناء عبورهن الطريق أمام مدرسة التجارة بنات بشارع 15 مايو، بحي شرق شبرا الخيمة.

نقل المصابات للمستشفى

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة تبين أن الطالبات المصابات هن «بسمة ف. ع»، 17 سنة، و«بسمة س. ح»، 17 سنة، و«مارينا ر. ص»، 17 سنة، وتم نقلهن إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتم التحفظ على السيارة والسائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابات الثلاثة لسؤالهن حول الحادث.

مصرع موظف بحادث تصادم في شبين القناطر

في وقت سابق، شهدت مدينة شبين القناطر، حادث تصادم مروع، حيث لقى موظف مصرعه إثر تصادم سيارتين به أثناء استقلاله دراجة نارية، حيث اصطدمت الأولى به فسقط على الأرض فاصطدمت به الثانية، وتوفي في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول «م. م. ا»، 36 سنة موظف، جثة هامدة، إثر حادث تصادم.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المتوفى كان يستقل دراجة خلف زميله وأثناء سيرهما اصطدمت بهما سيارة ميكروباص، فسقط على الأرض فجاءت سيارة أخرى (نقل ثقيل)، وصدمته مرة أخرى، ما أدى لوفاته.