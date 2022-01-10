رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب يطالب بسرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على ضرورة الالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في التوقيتات المحددة، وضرورة التنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية لتذليل أي معوقات، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية

وأشار رسلان خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، وبمشاركة السادة من قيادات الهيئة الهندسية، إلى ضرورة مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة».

الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات، بالمتابعة المستمرة واليومية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتواجد في مواقع العمل، وأن تكون معدلات إنجاز الأعمال خلال الفترة المقبلة سريعة جدا، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

واستعرض رئيس الشركة القابضة، حجم الأعمال القائمة التي تنفذها الشركات التابعة في عدد 10 محافظات، والحزم الجاري تنفيذها من خلال الشركات التابعة، مشيرًا إلى أهمية المكون المجتمعي ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المشروعات القومية والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع أن مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها الشركات التابعة بالمحافظات لتحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وناقش رسلان إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات على ما بذلوه من جهود مستمرة خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.