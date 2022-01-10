السيسي: مصر حققت معدلات نمو خلال الجائحة.. ونجابه الفقر بـ«حياة كريمة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أطلقت مشروع حياة كريمة الذى يستهدف 60 مليون إنسان بالريف المصري، ويستهدف مجابهة تداعيات الفقر التي تسبب بها فيروس كورونا، وتداعيات الفقر هذه تأثر بها العالم كله، «حجم نسب الفقر بالعالم كله زادت مئات الملايين بسبب الجائحة».

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم إن المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة تتكلف من 600 مليار جنيه لـ700 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات القادمة، من أجل استمرار عجلة الاقتصاد والنمو بشكل جيد. وتابع الرئيس قائلا: «مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو خلال الجائحة، حققنا في 2019/2020 3.6%، وفي 2021 حققنا 3.3% معدل نمو، وهناك دول كثيرة لم تستطيع أن تحقق هذا الأمر».