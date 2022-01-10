تنفيذ 751 مشروعا بقرى زفتى ضمن «حياة كريمة» بـ4 مليارات جنيه

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، مع نجوى العشيري السكرتير المساعد، اللواء نهاد سالم ممثل جهاز مشروعات الساحل الشمالي، ورؤساء المديريات والشركات المنفذة لمشروعات مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مركز زفتى.

751 مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، موقف كافة المشروعات البالغ عددها 751 مشروع في 18 قطاع بإجمالي تكلفة 4 مليار جنيه، حيث وجه بسرعة نهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني.

كما ناقش المحافظ مع شركة مياه الشرب موقف 226 مشروع بتكلفة 282 مليون جنيه، حيث تم نهو 148 منها وجاري الانتهاء من 78 آخرين بنسبة تنفيذ 85%، كما ناقش موقف تنفيذ 83 مشروع في قطاع الصرف صحي بتكلفة 680 مليون جنيه.

9 مجمعات للخدمات الحكومية

كما ناقش المحافظ، موقف إنشاء 9 مجمعات للخدمات الحكومية بتكلفة 90 مليون جنيه، التي ستضم مقرات «التضامن الاجتماعي، والبريد، والوحدة المحلية، ومكتب التموين، والشهر العقاري والسجل المدني»، ووصلت نسب التنفيذ بهم إلى 73%.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات المجمع الخدمي بسندبسط وسرعة نهو الأعمال في مجمعي تفهنا ونهطاي، حيث وصلت نسب التنفيذ بهما إلى 90% وذلك تمهيداً لافتتاحهما، كما ناقش موقف إنشاء 10 مجمعات زراعية بيطرية بتكلفة 43 مليون جنيه ووصلت نسبة الأعمال بهم إلى 57%.

التنسيق مع الشباب والرياضة والصحة

ووجه المحافظ، بسرعة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإصدار قرار إشهار مركز شباب نهطاي ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتي بلغت 36 مشروع بإجمالي تكلفة 194 مليون جنيه تشمل إنشاء وإحلال وتطوير مراكز الشباب والملاعب والمباني الملحقة بها، كما وجه بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة للبدء في رفع كفاءة 3 وحدات صحية بقرى «كفر سنباط، وكفر ششتا وحنون»،

وفي ذات السياق ناقش المحافظ موقف 54 مشروع في قطاع الغاز بتكلفة 541 مليون جنيه، 54 مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة 324 مليون جنيه، مشروعين في قطاع الاتصالات بتكلفة 30.7 مليون جنيه ووصلت نسبة إنجاز الأعمال بهما إلى 98%، إلى جانب مناقشة موقف إنشاء وتطوير 9 نقاط إسعاف بتكلفة 210 مليون جنيه وتطوير محطتي السكة الحديد بنهطاي وتفهنا العزب بتكلفة 5.8 مليون جنيه.

رصف الطرق في قريتي نهطاي وتفهنا العزب

وفي سياق آخر وجه المحافظ بالبدء في رصف الطرق داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب وذلك بداية من شهر فبراير القادم، إلى جانب الاستعداد لرصف باقي الطرق وعددهم 54 طريق، منهم 16 ستقوم برصفهم مديرية الطرق و 4 هيئة الطرق، إلى جانب 36 طريق تابعين للمحليات سيتم رصفهم من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي، كما وجه المحافظ بتكثيف العمالة لنهو الأعمال في إحلال وتجديد 6 كباري وصيانة وترميم 13 أخرين بتكلفة 17 مليون جنيه.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة مشروعات قطاعات «التضامن الاجتماعي، الحماية المدنية، الأسواق والمواقف والتجميل»، كما تم مناقشة مشاريع قطاع التربية والتعليم، حيث يتم تنفيذ 101 مشروع بإجمالي تكلفة 355 مليون جنيه، ويتم العمل حالياً في «إنشاء 3 مدارس جديدة، أعمال توسعة بـ15 مدرسة، رفع كفاءة وصيانة 45 مدرسة، إحلال وتجديد جزئي لـ6 مدارس وإحلال وتجديد كلي لمدرسة واحدة».