إقامة عزاء لوائل الإبراشي في مؤسسة روز اليوسف الأحد المقبل

أعلنت مؤسسة روزاليوسف الصحفية عن إقامة عزاء للكاتب الصحفي الراحل وائل الابراشي أحد أبناء المؤسسة وصحفييها الكبار، وذلك بمقر المؤسسة في شارع القصر العينى بالقاهرة الأحد المقبل.

عزاء وائل الإبراشي

وقالت مؤسسة روزاليوسف في بيان إنه من المقرر إقامة عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي يوم الأحد المقبل الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ في تمام الساعة 5 مساء، بحضور زملائه والصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

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وفاة وائل الإبراشي

وكان أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أعلن أنه بناء على تواصل مع حسن الإبراشي، نجل شقيق الراحل وائل الإبراشي، فإنه من المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء اليوم بمدينة شربين، فيما تقيم عزاء بالقاهرة في وقت لاحق، لم تحدده بعد، مبدئيًا في غضون يومي 14 أو 15 يناير.

وتوفي وائل الإبراشي إثر إصابته بفيروس كورونا أمس الأحد عن عمر ناهز 58 عاما، وتم دفن جثمانه في مسقط رأسه بمدينة شربين في محافظة الدقهلية.