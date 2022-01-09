نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع وائل الإبراشي: كان متفائلا

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل آخر مكالمة أجراها مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مقدم برنامج التاسعة على التليفزيون المصري والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 58 عاما، مشيرا إلى أنه كان متفائلا بعد تحسن حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وقال طارق سعدة في تصريح خاص لـ«الوطن»، ناعيا الإعلامي وائل الإبراشي: فقدنا رجلا عزيزا كان خلوقا وصاحب مدرسة إعلامية متميزة تختص بالتحقيقات، ناقش قضايا الوطن والمجتمع والاستقراء والتحليل الخبري خدم مهنة الإعلام والصحافة.

وواصل نقيب الإعلاميين: يعتبر وائل الإبراشي ثقلا إعلاميا كبيرا فقدناه وعلى المستوى الإنساني والشخصي كان خلوقا يشهد له بدماثة الخلق.

آخر مكالمة مع وائل الإبراشي

وقال سعدة إن آخر مكالمة أجراها مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي كانت منذ نحو 3 أسابيع، وتابع: وكان صوته جيدا وقال إنه سيرجع لعمله قريبا وكان متفائلا، كنت أتابع الحالة الطبية معه وقال إنه سيتعامل باعتباره دور برد عادي، كما كنت أتابع مع الدكتور مجدي عبد الحميد المدير الطبي بمستشفى زايد التخصصي، فور إصابة وائل الإبراشي بـ كورونا قبل أن ينتقل إلى مستشفى وادي النيل.